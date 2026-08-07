Ivan Toney ist nach einem Vorfall in einem Londoner Nachtclub wegen Körperverletzung angeklagt. Der Nationalspieler muss vor Gericht erscheinen und weist die Vorwürfe zurück.

Zuletzt spielte Ivan Toney für England bei der WM. Jetzt hat der Stürmer einen Termin vor Gericht. IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Ärger für England-Star Ivan Toney: Der Nationalstürmer ist nach einer nächtlichen Auseinandersetzung in London wegen Körperverletzung angeklagt worden. Der 30-Jährige, der für den saudi-arabischen Klub Al-Ahli spielt, soll am 24. September vor dem Westminster Magistrates' Court erscheinen. Das teilte die Metropolitan Police am Freitag mit.

Im Mittelpunkt der Anklage vom 31. Juli steht ein Vorfall, der sich am 6. Dezember vergangenen Jahres in einem Nachtclub im Londoner Stadtteil Soho ereignet haben soll. Nach Informationen der „Sun“ wurde Toney damals festgenommen. Dem Bericht zufolge soll es zuvor zu einem mutmaßlichen Kopfstoß gekommen sein.

Toney-Anwalt bestreitet die Vorwürfe

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Toney bestreitet die Vorwürfe. Sein Anwalt erklärte: „Ivan erkennt die Anklage an und obwohl er natürlich schockiert ist, freut er sich auf die Möglichkeit, seinen Namen vor Gericht reinzuwaschen.“

Bei der WM gab es für Toney nur eine Nebenrolle

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Sportlich hatte Toney zuletzt bei der WM im Sommer nur eine Nebenrolle gespielt. Unter England-Trainer Thomas Tuchel kam der Angreifer lediglich als Joker zum Einsatz – im Halbfinale gegen Argentinien (1:2) und im Spiel um Platz drei gegen Frankreich (6:4).





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Es ist nicht das erste Mal, dass Toney abseits des Platzes für Schlagzeilen sorgt. Bereits 2023 war der frühere Brentford-Stürmer wegen Verstößen gegen Wettregeln für acht Monate gesperrt worden. Nun droht dem England-Star erneut Ärger – diesmal vor Gericht. (SID)