Der HSV hatte Arthur im Visier, entschied sich aber für El Ouahdi. Jetzt schnappt sich ausgerechnet Werder Bremen den Leverkusener.

Arthur (r.) wird auch künftig nicht mit, sondern gegen HSV-Profi Nicolás Capaldo spielen. picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto / Thomas Stoec

Er stand beim HSV auf der Liste, doch die Hamburger entschieden sich letztlich für Zakaria El Ouahdi. Nun hat sich wie erwartet Werder Bremen die Dienste von Bayer Leverkusens Arthur gesichert. Am Deadline Day machten die Bremer die Leihe perfekt.

Der HSV wollte seine rechte Abwehrseite in den letzten Tagen des Transferfensters unbedingt verstärken – und beschäftigte sich dabei intensiv mit Arthur von Bayer Leverkusen. Zeitweise liefen sogar parallel Gespräche mit dem Brasilianer und Zakaria El Ouahdi vom KRC Genk. Laut Sky hatte sich der HSV mit Arthur grundsätzlich bereits mündlich verständigt, eine Einigung mit Leverkusen über die angestrebte Leihe gab es allerdings nicht.

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Der HSV setzte letztlich aber auf seine absolute Wunschlösung El Ouahdi. Nachdem die Hamburger mit Genk eine Einigung erzielt hatten, war die Verpflichtung Arthurs vom Tisch. Der 24-jährige marokkanische Nationalspieler wurde am Dienstagvormittag offiziell als neuer HSV-Profi vorgestellt. Seinen Medizincheck hatte El Ouahdi bereits am Sonntag absolviert und anschließend seinen Vertrag unterschrieben.

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Arthur wechselt auf Leihbasis zu Werder

Damit war der Weg für Werder frei. Die Bremer schlugen am letzten Tag der Transferperiode zu und leihen Arthur für die laufende Saison von Bayer Leverkusen aus. Eine Kaufoption teilten die Vereine nicht mit.

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„Arthur ist ein Spieler, der uns sofort weiterhelfen kann“, erklärte Werders Profifußball-Leiter Peter Niemeyer. Der Brasilianer kenne die Bundesliga und habe seine Qualitäten bereits auf höchstem Niveau unter Beweis gestellt.

Arthur war 2023 aus Brasilien nach Leverkusen gekommen und gewann mit der Werkself ein Jahr später das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal. Bislang absolvierte der Außenverteidiger 44 Bundesliga-Partien für Bayer, außerdem kam er 13-mal in der Champions League zum Einsatz. Sein Vertrag in Leverkusen war erst im Mai vorzeitig bis 2031 verlängert worden.

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Dass Bayer den 23-Jährigen nun trotzdem ziehen lässt, hat vor allem mit der gewünschten Spielpraxis zu tun. Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes machte deutlich, dass der Verein weiterhin von Arthur überzeugt sei und sich von dem Jahr in Bremen einen weiteren Entwicklungsschritt erhoffe.

Werder verstärkt beide Abwehrseiten

Für Werder war Arthur nicht der einzige Last-Minute-Zugang für die Defensive. Zuvor hatten die Bremer bereits Moussa Ndiaye vom RSC Anderlecht verpflichtet. Auch der 24 Jahre alte Senegalese kommt für eine Saison auf Leihbasis. Ndiaye ist hauptsächlich auf der linken Abwehrseite zu Hause und spielte zuletzt bereits in Deutschland: In der Rückrunde der vergangenen Saison war er an Schalke 04 ausgeliehen und stieg mit den Königsblauen in die Bundesliga auf. Innerhalb weniger Stunden hat Werder damit wie der HSV beide Außenbahnen noch einmal verstärkt. (fa/dpa)