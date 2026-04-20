Üble Diagnose bei Klinsmann-Sohn: „Der Weg zur Heilung wird lang sein“

Schock für Jonathan Klinsmann! Der Torwart des italienischen Zweitligisten AC Cesena hat laut Klubangaben eine Fraktur des ersten Halswirbels erlitten.

Der 29-jährige Sohn des 1990-Weltmeisters Jürgen Klinsmann musste im Auswärtsspiel am Samstag bei US Palermo (0:2) nach einem Zusammenstoß ausgewechselt und ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er war bei einer Abwehraktion kurz vor Schluss mit einem gegnerischen Spieler zusammengeprallt und hatte dabei Berichten zufolge einen Schlag auf den Kopf bekommen.

Jonathan Klinsmann erleidet Fraktur des ersten Halswirbels

Die Saison ist für den Stammkeeper von Cesena mit der üblen Diagnose beendet. Er soll weiteren Untersuchungen sowie einer neurochirurgischen Fachberatung unterzogen werden. Marco De Marchi, Manager von Jonathan Klinsmann, zeigte sich besorgt. „Der Weg zur Heilung wird lang sein“, sagte er laut Medienangaben.

Der in München geborene Sohn des Ex-Nationaltrainers spielt seit 2024 in Cesena, er war damals aus der Major League Soccer in den USA von LA Galaxy nach Italien gewechselt. Zuvor hatte er für den FC St. Gallen in der Schweiz und Hertha BSC sowie für UC Berkeley gespielt. (sid/ch)