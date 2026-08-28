Bundestrainer Jürgen Klopp hat Jamal Musiala nach dessen jüngsten gesundheitlichen Problemen den Rücken gestärkt. Vor dem Bundesliga-Auftakt zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart sagte Klopp bei Sky, er habe dem 23-Jährigen eine Sprachnachricht geschickt. Darin habe er Musiala vor allem eine Sorge genommen: Seine Situation habe „keine Auswirkungen auf die Nationalmannschaft“.

Musiala hatte zuletzt zweimal für große Sorgen gesorgt. In der Vorbereitung brach der Bayern-Star auf dem Platz zusammen. Anschließend erklärte er selbst, bei ihm seien kurzzeitig auftretende Absencen infolge einer neurologischen Dysfunktion festgestellt worden.

Klopp blickt zuversichtlich auf Musialas weitere Karriere

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Klopp zeigte großes Mitgefühl für den Nationalspieler. Musiala sei „in einer Situation, die man niemandem wünscht, vor allem so einem jungen Kerl nicht“. Gleichzeitig sei die Zuversicht groß, dass sich die gesundheitlichen Probleme vollständig in den Griff bekommen lassen.

Klopp sieht Musiala bei den Bayern in guten Händen

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Besonders wichtig sei jetzt, dass Musiala nichts überstürzt. Klopp warnte vor Ungeduld und betonte, der Offensivspieler befinde sich beim FC Bayern im richtigen Umfeld. Auch von Seiten der Nationalmannschaft werde es keinerlei Druck geben.

Klopp machte deshalb deutlich, dass eine schnelle Rückkehr derzeit keine Rolle spielt. Seine Botschaft an Musiala ist eindeutig: „Junge, werd gesund und dann ist die Tür offen.“