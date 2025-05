Nach zähem Hin und Her: Ancelotti-Zukunft offiziell – mit Folgen für Alonso

Carlo Ancelotti wird Real Madrid verlassen und das Amt des brasilianischen Nationaltrainers übernehmen. Das bestätigte der brasilianische Verband CBF am Montag. Am 26. Mai soll Ancelotti, der erste ausländische Nationaltrainer beim Rekordweltmeister, den Kader für die kommenden WM-Qualifikationsspiele benennen.

Damit ist in Madrid der Weg für Xabi Alonso frei. Der Spanier verabschiedet sich bei Bayer Leverkusen und soll Ancelottis Nachfolger werden – bereits für die im Juni beginnende Klub-WM. Das berichtet die spanische Sportzeitung „Marca“. Demnach haben sich der Club und Alonso darauf verständigt.

Ancelotti wird Nationaltrainer in Brasilien – Alonso zu Real

Der Bayer-Trainer hatte am Freitag seinen Abschied verkündet, aber seinen Wechsel zu Real noch nicht bestätigt. Alonso werde seine Arbeit in Madrid schon zum 1. Juni aufnehmen, berichtete die spanische Sendung „El Chiringuito“. Real sei zu diesem Schritt gezwungen, weil der Spielplan praktische keine Pause lasse. Zuvor wurde darüber spekuliert, dass Real mit einer Interimslösung für die Club-WM plane – und definitiv ohne Ancelotti, der nun, nach einem langen Hin und Her, einen neuen Job hat.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Carlo Ancelotti als Trainer nach Brasilien zu holen, ist mehr als ein strategischer Schritt. Es ist ein Statement an die Welt, dass wir entschlossen sind, den obersten Platz auf dem Podium zurückzuerobern“ – also Weltmeister zu werden, teilte der CBF mit.

Das könnte Sie auch interessieren: „Uns in den Arsch getreten“: BVB-Star verrät die harten Kovac-Methoden

„Er ist der größte Trainer der Geschichte und leitet nun die größte Auswahl-Mannschaft der Welt. Gemeinsam werden wir neue, glorreiche Kapitel für den brasilianischen Fußball schreiben.“ (sid/abl)