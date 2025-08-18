Nach Woltemade: Nächster Bayern-Deal für den Sturm droht zu platzen

Beim FC Bayern München droht eine mögliche Verpflichtung von Chelsea-Profi Christopher Nkunku zu scheitern.

Nach Informationen der „Bild“ geht die Tendenz beim englischen Klub-Weltmeister dahin, dass der bis 2029 gebundene Ex-Leipziger noch mindestens ein Jahr in London bleiben soll. Das sollen die Bosse gegenüber Nkunkus Berater Pini Zahavi am Rande des Premier-League-Auftakts geäußert haben.

Nkunku wechselte 2023 für 60 Millionen Euro zum FC Chelsea

Nkunku war zuletzt in der Offensive als Alternative gehandelt worden, zumal das Münchner Werben um den Stuttgarter Nick Woltemade offenbar ohne Erfolg bleibt. Der Franzose war von 2019 bis 2023 für RB Leipzig im Einsatz, ehe er für kolportierte 60 Millionen Euro zu Chelsea ging. Mit den Londonern gewann er im Frühjahr die Conference League und jüngst im Juli die Klub-WM.

Das könnte Sie auch interessieren: Bayern will früheren Torschützenkönig! Kommt er statt Woltemade?

So richtig glücklich wurde Nkunku an der Stamford Bridge offenbar nicht. (dpa/hen)