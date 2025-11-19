Nach U21-Gala: Bayern-Star mit Ansage Richtung Nagelsmann

Leader, Kapitän, erster Dreierpack seiner Profikarriere: Tom Bischof fühlt sich in seiner Rolle bei der U21 pudelwohl. Doch auch beim FC Bayern ist der 20-Jährige nach seinem Sommer-Wechsel mittlerweile voll und ganz angekommen. „Auf jeden Fall, ich bin immer noch 100 prozentig überzeugt von meinem Schritt“, sagte Bischof am Montag bei einer DFB-Pressekonferenz über seine Anfangszeit in München.

Er fühle sich „sehr wohl“ im Umfeld des deutschen Rekordmeisters, „und ich glaube, dass der Fußball zu mir passt dort“, sagte Bischof, der von der TSG Hoffenheim kam – und auch aufgrund seiner Allrounder-Qualitäten immer wertvoller für Bayern-Trainer Vincent Kompany wird. „Ich kann mehrere Positionen spielen, das hilft mir und auch dem Team. Ich bin überzeugt davon, dass ich mich da durchsetzen werde“, sagte Bischof.

Bischof freut sich über Kapitänsamt

Auf kurz oder lang will der U21-Kapitän das auch in der A-Nationalmannschaft tun. Bei den Junioren könne er „spielen und Minuten sammeln, das hilft mir auch für den Verein. Mit der Binde am Arm der Mannschaft zu helfen, das hilft mir in meiner Karriere extrem viel“, sagte Bischof. Aber auch über weitere Berufungen in die A-Mannschaft, für die Bischof im Juni schon debütiert hatte, „würden ich mich natürlich freuen. Beides ist nicht ganz so schlecht.“

Kurios: Während Said El Mala und Assan Ouédraogo erstmals eine Einladung von Julian Nagelsmann erhielten und der Bundestrainer in einem Statement sogar Lennart Karl und Nicolò Tresoldi die WM-Tür öffnete, blieb Bischof außen vor. „Ich habe in letzter Zeit keinen Kontakt zu ihm (Julian Nagelsmann, d. Red.) gehabt“, sagte Bischof, fügte mit Blick auf seinen Dreierpack am vergangenen Freitag gegen Malta (6:0) aber augenzwinkernd an: „Ich denke mal, dass er ein Auge hierunter wirft. Und solange man Leistung bringt, ist man auf dem Radar.“ (sid/fwe)