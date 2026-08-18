Nach Traumstart: Hertha BSC verkauft nächsten Stammspieler für Millionensumme

Einen perfekten Saisonstart hingelegt – und jetzt den nächsten Leistungsträger verkauft: Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat Mittelfeldspieler Marten Winkler an den RSC Anderlecht abgegeben. Medienberichten zufolge soll der belgische Rekordmeister vier Millionen Euro Ablöse für den 23-Jährigen bezahlen. Erst am vergangenen Samstag hatte Winkler mit einem Tor und zwei Vorlagen auf sich aufmerksam gemacht.

„Marten ist ein Kind unserer Akademie. Er hat in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung gemacht und nun hat sich für ihn die Möglichkeit ergeben, den nächsten Schritt im Ausland und auf internationalem Parkett zu gehen“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber und verwies „auf den wirtschaftlichen Rahmen des Transfers und seine restliche Vertragslaufzeit“ als einen der Gründe, dem Transfer zuzustimmen.

Die Hertha hatte Winkler, der aus der eigenen Jugend stammt und 2021 in der Bundesliga für die Berliner debütierte, am zweiten Spieltag zum 4:1-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim und damit zum perfekten Saisonstart geführt. Sechs Punkte aus zwei Spielen kamen angesichts des großen Umbruchs unerwartet: Vor Winkler hatten schon unter anderem die wichtigen Spieler Fabian Reese (VfL Wolfsburg), Torwart Tjark Ernst (Feyenoord Rotterdam), Michael Cuisance (RC Lens) und Toptalent Kennet Eichhorn (Bayer Leverkusen) dem Verein wichtige Einnahmen beschert. Bisher verpflichteten die Berliner nur einen externen Neuzugang. (sid/mkw)