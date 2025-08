Nach Tränen-Abschied: Das ist der neue Klub von Ex-HSV-Held Son

Ein letztes Mal ließen die Spieler der Tottenham Hotspur „ihren“ Heung-Min Son hochleben, vor fast 65.000 südkoreanischen Fans warfen sie den scheidenden Kapitän gemeinsam in die Luft. Erst vor zwei Tagen hatte die Vereinslegende nach zehn Jahren seinen Abschied von dem Premier-League-Klub verkündet, nach seinem wohl letzten Spiel für die Spurs wollten die Tränen des Südkoreaners gar nicht mehr trocken. Der neue Klub des früheren HSV-Helden soll derweil bereits feststehen.

„Zuerst dachte ich gar nicht, dass ich weinen würde“, sagte der 33-Jährige, durch die Worte seiner Mitspieler falle es ihm aber „wirklich schwer, den Verein zu verlassen, mit dem ich so viel Zeit verbracht habe“.

Kurz zuvor war der Kapitän der Spurs beim Freundschaftsspiel gegen Newcastle United (1:1) in seiner Heimat Seoul unter tosendem Applaus aller Beteiligten vom Feld verabschiedet worden. „Ich war so, so glücklich dieses Match zu bestreiten“, sagte Son weiter: „Dank meiner Fans, meiner Teamkollegen, aber auch meiner Gegner hatte ich einen unvergesslichen Tag“. Auch der Verein verabschiedete ihn emotional, „unser Kapitän und seine Seoul-Mates“ – seine Seelenverwandten – titelte der Klub in den Sozialen Medien.

Wie geht es für Son weiter? Nach seiner Ankündigung, Tottenham verlassen zu wollen, hatte US-Klub Los Angeles FC aus der MLS ein Angebot für Son hinterlegt. Laut dem Transfer-Experten Fabrizio Romano auf „X“, gibt es nun bereits eine mündliche Einigung zwischen den Vereinen und der Spielerseite.

??? Heung-min Son to LAFC, here we go! Verbal agreement in place between all parties.



Son, ready to complete his move to MLS with Spurs due to receive fee in excess of €15m.



Son didn’t travel back to UK with Spurs squad as he’s waiting for documents to be signed with LAFC. pic.twitter.com/a0MpvptPcy