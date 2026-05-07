Nach Skandal-Ohrfeige gegen 18-Jährigen: Jetzt meldet sich Neymar

Brasiliens Fußballstar Neymar hat nach einer Ohrfeige gegen seinen 18 Jahre alten Mitspieler Robinho Junior Reue gezeigt. „Wenn ihr eine Entschuldigung vor der Presse wollt, dann ist sie hier. Ich habe mich bereits bei ihm und seiner Familie entschuldigt. Ich bin zu weit gegangen“, sagte Neymar nach einem Spiel seines Klubs FC Santos. Nach seinem Treffer hatte der 34-Jährige den Sohn des derzeit inhaftierten ehemaligen Nationalspielers Robinho demonstrativ umarmt.

Laut brasilianischen Medien kam es zu dem Vorfall, weil sich der Rekordtorschütze der Seleção darüber geärgert hatte, dass er im Training am Sonntag von dem Jungstar ausgedribbelt worden war. Neymar habe seinen Mitspieler daraufhin konfrontiert, ihm „ein Bein gestellt“ und im Zuge der Konfrontation gar eine Ohrfeige verteilt. Am Montag hatte Santos mitgeteilt, eine Untersuchung eingeleitet zu haben.

Robinho Junior nimmt Entschuldigung von Neymar an

Robinho Junior bestätigte den Vorfall nach der Partie in Paraguay in der Copa Sudamericana, dieser sei abgeschlossen. „Es ist eine Situation, die mich verletzt hat. Er ist seit meiner Kindheit mein Idol. Ich habe mit meinen Eltern darüber gesprochen und akzeptiere seine Entschuldigung“, sagte der Youngster, dessen Vater in Italien wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung zu einer Haftstrafe verurteilt worden war.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neymar sprach von einem Streit mit „einem Freund oder Bruder“: So etwas passiere im Fußball, sagte der Brasilianer, der trotz körperlicher Probleme auf eine Nominierung für die WM in den USA, Mexiko und Kanada hofft.

Das könnte Sie auch interessieren: „Ich habe zehn Minuten geweint“: Süle fällt Karriere-Entscheidung

Seit Oktober 2023 hat Neymar nicht mehr für Brasilien gespielt. Nationaltrainer Carlo Ancelotti nominiert seinen Kader am 18. Mai. (sid/vb)