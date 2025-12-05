mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Kiels Profis feierten am Mittwoch den Achtelfinal-Sieg beim HSV mit ihren Fans.

Kiels Profis feierten am Mittwoch den Achtelfinal-Sieg beim HSV mit ihren Fans. Foto: imago/Claus Bergmann

Nach Sieg gegen den HSV: Kiel kündigt Freibier-Aktion an

kommentar icon
arrow down

Holstein Kiel macht seinen Fans kurz vor Weihnachten eine Freude: Der Zweitligist schenkt vor dem letzten Spieltag des Jahres am 20. Dezember Freibier aus. Anlass ist der 125. Geburtstag des Klubs aus Schleswig Holstein in diesem Jahr.

„In unserem Jubiläumsjahr möchten wir als Verein den Fans für ihren unentwegten Support etwas zurückgeben. Daher wird es beim letzten Heimspiel eine Stunde lang Freibier und Wasser im Stadioninnenbereich geben”, sagte Vereinspräsident Steffen Schneekloth bei der Mitgliederversammlung des Pokal-Viertelfinalisten am Donnerstagabend.

Das könnte Sie auch interessieren: „Das interessiert null“: St. Pauli ist bereit für den nächsten Schritt

Kiel empfängt vier Tage vor Heiligabend um 20.30 Uhr Dynamo Dresden (Nitro und Sky), der kostenfreie Ausschank von Bier und Wasser erfolgt „ausschließlich im Zeitraum von 18:30 bis 19:30 Uhr an den Budenzauber-Ständen innerhalb des Stadionbereichs”, wie es in einer Mitteilung hieß: „Pro Bestellung wird jeweils ein Getränk ausgegeben”. Zudem gelte natürlich „das gesetzliche Mindestalter” für alkoholhaltige Getränke. (sid/jh)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test