Nach sieben Jahren und 222 Spielen: Leipzig-Star findet neuen Verein

RB Leipzig und Mittelfeldspieler Amadou Haidara gehen nach sieben Jahren getrennte Wege. Wie die Sachsen am Dienstag mitteilten, schließt sich der 27-Jährige zum 1. Januar dem französischen Erstligisten RC Lens an, der derzeit die Tabelle der Ligue 1 vor Paris Saint-Germain anführt.

Haidara war im Januar 2019 von RB Salzburg nach Leipzig gewechselt und dort zur festen Größe im Team gereift. Mit den Roten Bullen feierte er zwei DFB-Pokalsiege (2022 und 2023) und den Gewinn des Supercups (2023). Zudem erreichte Haidara mit Leipzig in der Saison 2019/20 das Halbfinale der Champions League.

Haidara absolvierte 222 Pflichtspiele für RB

Insgesamt absolvierte der Malier, der aktuell mit seinem Heimatland am Afrika-Cup teilnimmt, 222 Pflichtspiele im RB-Trikot (15 Tore und 13 Assists). In der laufenden Saison kam Haidara allerdings nicht zum Einsatz.

Das könnte Sie auch interessieren: „Wird uns viel Freude bereiten“: Neuer Mega-Vertrag für HSV-Talent!

Haidara sei „über viele Jahre ein sehr wichtiger Spieler für RB Leipzig“ gewesen und habe dem Mittelfeld „mit seiner Spielintelligenz und seiner Zweikampfstärke viel Struktur verliehen“, erklärte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer: „Er hat im letzten halben Jahr, das für ihn persönlich nicht einfach war, einmal mehr seinen einwandfreien Charakter unter Beweis gestellt, sich nie hängen lassen und vorbildlich verhalten.“ (sid/lam)