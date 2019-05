Nach schwacher Saison mit Real: Toni Kroos hat Gewissheit über königliche Zukunft

Madrid -

Überraschung in Madrid: Nach einer schwachen Real-Saison verlängern die Königlichen mit Toni Kroos bis 2023.



Der deutsche Nationalspieler kann damit seine Zukunft beruhigt in Madrid planen.

Toni Kroos bleibt bei Real Madrid



Kroos erlebte mit Real Madrid eine unterdurchschnittliche Spielzeit. Trainer Lopetegui musste seinen Hut nehmen, ein Umbruch bahnt sich unter dem neuen alten Coach Zinedine Zidane an.



Nun ist klar: Kroos wird von diesem Umbruch nicht betroffen sein. Andere Stars wie Gareth Bale und Isco werden hingegen mit einem Wechsel in Verbindung gebracht.



Kroos kommt in dieser Saison in 28 Liga-Spielen auf vier Vorlagen. In der vergangenen Spielzeit schaffte der 29-Jährige in 27 Auftritten fünf Tore und sieben Vorlagen. Über Kroos´ Zukunft bei Real wurde zuletzt immer wieder spekuliert.



Lesen Sie hier: Schiri Schuld – Paderborn-Spieler glaubte, nur die Relegation erreicht zu haben

Real Madrid muss sich in der spanischen LaLiga mit Platz drei zufrieden geben.