Scarlett Gartmann-Reus wurde während ihrer Schwangerschaft bei einem Reitunfall vom Pferd abgeworfen. Jetzt ist das Paar erneut im Baby-Glück.

Wieder im Baby-Klück! Nationalspieler Marco Reus ist zum dritten Mal Vater geworden.

Der Ex-Dortmunder und seine Ehefrau Scarlett Gartmann-Reus begrüßten den Nachwuchs mit Bildern auf ihren Instagram-Accounts. „Welcome Baby“, schrieb Gartmann auf ihrer Seite und veröffentlichte dazu ein Baby-Bild, das auch Reus teilte.

Marco Reus und Ehefrau Scarlett im Baby-Glück

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Im März hatte es einen Schreckmoment für die werdende Mutter gegeben, als sie während ihrer Schwangerschaft bei einem Reitunfall vom Pferd abgeworfen wurde. Nach eigenen Angaben kam die in Hagen geborene Deutsche aber mit leichten Blessuren davon.

Gartmann und Reus sind seit 2019 verheiratet und leben aktuell in den USA. Reus wechselte nach 15 Jahren in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund 2024 in die US-Profiliga zu Los Angeles Galaxy. Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte er 48 Spiele.