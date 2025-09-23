Nach schrecklickem Pyro-Unfall mit kleinem Jungen: So reagieren die Hansa-Fans

Bei einem Pyro-Unfall nach einem Drittliga-Spiel des FC Hansa Rostock wird ein Neunjähriger schwer verletzt. Jetzt wird im Internet Geld für die Familie gesammelt.

Nach dem Pyro-Unfall und der Verletzung eines neunjährigen Jungen beim Drittliga-Spiel zwischen Hansa Rostock und 1860 München ist in Rostock eine Spendenaktion für die Familie gestartet worden. Unter dem Titel „Weil wir zusammenstehen – Hansa für die Familie!“ wird Geld über die Online-Plattform „Gofundme“ gesammelt. Die „Ostsee-Zeitung“ berichtete zuerst darüber. Bis Montag kamen schon mehr als 2300 Euro zusammen.

Hansa bedauert „tragischen Vorfall zutiefst“

Bei dem Unfall am Dienstagabend war der neunjährige Junge schwer verletzt worden. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden und wurde später nach Angaben der „Ostsee-Zeitung“ wegen seiner Verbrennungen in eine Spezialklinik nach Lübeck verlegt. „Wir bedauern diesen tragischen Vorfall zutiefst“, sagte Hansa Vorstandsvorsitzender Ronald Maul.

Nach dem 2:1-Erfolg der Rostocker hatte es vor mehr als 24.000 Zuschauern eine Abschiedsshow für die vier alten Flutlichtmasten des Ostseestadions gegeben. Die waren in den Vorwochen durch vier baugleiche Nachfolger ersetzt worden. Bei der Choreographie kam auch Pyrotechnik zum Einsatz. Dabei wurden mehrere Personen verletzt, darunter der Junge. (dpa/sd)