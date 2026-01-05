Nach Schneechaos: Hertha BSC fliegt gemeinsam mit Fans ins Trainingslager

Schneechaos in Berlin: Fußball-Zweitligist Hertha BSC ist mit einer ungewöhnlichen Aktion ins Trainingslager nach Lagos gestartet. Nachdem der geplante Linienflug nach Portugal wegen starken Schneefalls kurzfristig gestrichen worden war und sowohl Mannschaft als auch Fans am Flughafen BER festhingen, organisierte Hertha einen Charterflug – und nahm die Anhänger gleich mit an Bord.

Zahlreiche Hertha-Fans saßen bereits im Flugzeug, als die Stornierung ihres Linienfluges bekannt gegeben wurde. Doch dank der Hilfe des Vereins kamen sie doch noch mit ins Trainingslager. Am späten Samstagabend erreichten Team und Fans mit erheblicher Verspätung Portugal und reisten weiter nach Lagos.

Hertha bis 10. Januar im Trainingslager

Hertha-Trainer Stefan Leitl lobte derweil den Umgang seiner Mannschaft mit dem Chaos. „Wie ihr das angenommen habt, das war echt top“, sagte Leitl. Der Verein dankte zudem der Fluggesellschaft auf Instagram: „Ihr habt unseren und den Tag vieler unserer Fans gerettet.“

Hertha bereitet sich in Lagos bis zum 10. Januar auf die Rückrunde vor. Mit 28 Punkten liegt der Hauptstadtklub nach 17 Spielen auf Rang sechs. (sid/hmg)