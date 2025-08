Nach schmerzhaften Abgängen: Bayer Leverkusen setzt endlich ein Zeichen

Bayer Leverkusen hat inmitten einer schwierigen Transferphase ein wichtiges Zeichen gesetzt und den Vertrag mit Torjäger Patrik Schick vorzeitig bis 2030 verlängert. Das teilte der Vizemeister am Montag mit.

Das Arbeitspapier des tschechischen Nationalstürmers wäre 2027 ausgelaufen. In der Vorsaison war Schick mit 21 Bundesligatreffern der beste Torschütze der Werkself.

„Mit Patrik Schicks Zusage haben wir nicht nur einen der treffsichersten Mittelstürmer Europas von unserem Konzept überzeugt. Wir sichern uns mit dieser Vertragsverlängerung auch einen Führungsspieler für unser Team, mit dem wir in den kommenden Jahren höchste Ziele anstreben“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes.

„Sehr, sehr glücklich“: Schick bedankt sich bei Leverkusen für das Vertrauen

Nach den Abgängen von Florian Wirtz, Granit Xhaka und Jonathan Tah sowie dem wahrscheinlichen Wechsel von Kapitän Lukas Hradecky zur AS Monaco ist Bayer auf der Suche nach neuen Anführern. Schick, der seit 2020 für die Werkself spielt, sei beim „Aufbruch in den nächsten Zyklus von Bayer 04″ ein „Motor der Entwicklung“, so Rolfes.

Schick zeigte sich „sehr, sehr glücklich. Ihr habt mir mit diesem Vertrag Vertrauen gezeigt“, sagte der Tscheche in einem von Bayer veröffentlichen Video zu Rolfes und Klub-Boss Fernando Carro. Er wolle eine „Stütze sein beim Aufbau einer neuen und titelfähigen Mannschaft“, betonte Schick.

Das könnte Sie auch interessieren: Durchbruch! Leverkusen lässt Leader Xhaka nach England ziehen

In bislang 168 Pflichtspielen für den Werksklub erzielte der 1,91 Meter große Schick 81 Tore und steuerte zwölf Assists bei. In der Vorsaison war er vor Victor Boniface die klare Nummer eins im Angriff der Werkself. 2024 gehörte er zur Double-Mannschaft von Xabi Alonso. (sid/hen)