Nach Sandro Wagner: Nächster Bundesliga-Trainer gefeuert!

Es ist die nächste Trainer-Entlassung in der Bundesliga in dieser Woche: Nach Sandro Wagner (Augsburg) muss auch Bo Henriksen in Mainz gehen!

Die Henriksen-Entlassung gab Bundesliga-Schlusslicht am Mittwoch bekannt, drei Tage nach der 0:4-Niederlage beim SC Freiburg. Vorübergehend übernimmt U23-Trainer Benjamin Hoffmann die Geschicke an der Seitenlinie.

Die Mainzer gewannen in dieser Saison nur eines ihrer bislang zwölf Bundesligaspiele und sammelten mit sechs Punkten die wenigsten der Liga.

Bundesliga: Mainz 05 trennt sich von Trainer Bon Henriksen

Sportvorstand Christian Heidel sagte zur Trennung: „Leider gibt es im Fußball aber auch immer wieder Entwicklungen, die aus sportlichen Gründen eine Neuorientierung nötig machen – obwohl alle Beteiligten bis zuletzt gemeinsam mit aller Kraft an Lösungen gearbeitet haben.” Man sei gemeinsam mit Henriksen zur Erkenntnis gekommen, „dass wir einen solchen Punkt erreicht haben, auch wenn die Trennung wirklich schmerzt”.

Bo Henriksen ist seinen Job in Mainz los. IMAGO/Steinsiek.ch Bo Henriksen ist seinen Job in Mainz los.

Schon direkt nach der heftigen Pleite in Freiburg und dem Absturz auf den letzten Tabellenplatz hatten die Mainzer Vereinsverantwortlichen ein klares Bekenntnis zur Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Henriksen vermieden. „In dieser Saison ist es uns leider nicht gelungen, den gleichen erfolgreichen Fußball zu spielen, obwohl wir bis zuletzt dafür gekämpft haben. Das ist leider auch Fußball”, wurde der dänische Trainer zitiert.

Henriksen hatte die Mainzer im Februar 2024 übernommen, als der Verein in akuter Abstiegsnot war. Mit ihm gelang der Klassenerhalt.

Henriksen führte Mainz in den Europapokal

Richtige Euphorie entfachte der 50-Jährige in der vergangenen Saison. Der FSV mischte die Bundesliga mit erfolgreichem Power-Fußball auf und schnupperte sogar an der Champions-League-Qualifikation. Am Ende reichte es immerhin für die Teilnahme an der Conference League.

Henriksen gelang es aber nicht, diese Erfolgsstory weiterzuschreiben. Zwar gehören die 05er in der Conference League zur Spitzengruppe, im Kerngeschäft Bundesliga stehen die Rheinhessen nach zwölf Spieltagen aber nur bei einem Saisonsieg. Die schwache Vorstellung gegen Freiburg war der Tiefpunkt unter Henriksen.

Mainz seit 17 Spielzeiten in der Bundesliga

Gründe für den Misserfolg gibt es mehrere: In der Offensive konnten die Mainzer den Abgang von Jonathan Burkardt, der im Sommer zu Eintracht Frankfurt wechselte, nicht kompensieren. Leistungsträger wie U21-Vizeeuropameister Paul Nebel knüpften bislang nicht annähernd an die herausragende Form der Vorsaison an.

Der Rückstand der Mainzer, die bislang sechs Punkte holten, auf den Relegationsrang 16 beträgt zwei und auf den 15. Platz drei Zähler. Dem Klub droht damit nach 17 Spielzeiten im Oberhaus wieder der Abstieg in die 2. Bundesliga. Diesen will der FSV verhindern – ohne Henriksen.