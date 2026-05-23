Nach Rücktritt: Guardiola trifft Entscheidung für seine Zukunft

Nach seiner Ära bei Manchester City strebt Pep Guardiola eine Auszeit an. „Ich werde für einige Zeit nicht trainieren“, sagte der Katalane, der die Citizens nach zehn Jahren und 20 Titeln zum Saisonende verlassen wird: „Ich muss ein bisschen atmen, mich entspannen. Das ist mein Gefühl gerade.“

Den Abschied Guardiolas ein Jahr vor dem Vertragsende teilte City am Freitag mit. Gründe für seine Entscheidung konnte der Teammanager nicht nennen, es sei ein Gefühl gewesen. Seit seinem Amtsantritt beim FC Barcelona stand Guardiola mit Ausnahme eines Sabbatjahres vor seinem Wechsel zum FC Bayern und anschließend nach England durchgehend an der Seitenlinie.

Guardiola: Es sei Zeit für „das nächste Kapitel“ bei ManCity

„Ich denke, der Verein braucht einen neuen Trainer, neue Energie für diese unglaublichen Spielern und das nächste Kapitel“, sagte Guardiola auf der Pressekonferenz vor seinem letzten Spiel am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) gegen Europa-League-Sieger Aston Villa. „Ich fühle, dass ich nicht die Energie habe, die es benötigt“, erklärte Guardiola: „Für die Erwartungen, um Titel zu kämpfen, um sich vor die Spieler zu stellen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Bleibt Legende Dzeko (40) auch in der Bundesliga? Das sagt der Schalke-Boss

Künftig wird Guardiola als globaler Botschafter für die City Football Group, der unter anderem New York City FC und weitere Klubs rund um den Globus angehören, arbeiten. (sid/tb)