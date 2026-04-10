Thioune hadert mit Boniface-Fitness und lässt ihn gegen Köln draußen

Der potenzielle Topstürmer Victor Boniface ist trotz der Rückkehr ins Mannschaftstraining vorerst keine Spieloption für Werder Bremens Trainer Daniel Thioune. „Es ist offensichtlich, dass wir schon davon ausgegangen sind, dass Victor in einem körperlich besseren Zustand zu uns zurückkehrt“, sagte Thioune vor der wichtigen Partie am Sonntag beim 1. FC Köln (15.30 Uhr/DAZN): „Wir haben uns vor wenigen Tagen entschieden, dass er über das Mannschaftstraining, nicht das Individualtraining wieder herangeführt wird.“

Derzeit sei der Zeitpunkt für einen Einsatz noch nicht der richtige. Boniface war nach einer Knie-Operation zwar früh, aber mit offensichtlich fehlender Fitness von seinem Stammverein Leverkusen an die Weser zurückgekehrt. Thioune betonte aber, dass er hinter Boniface stehe und mahnte an, nicht ohne Kenntnis der Begleitumstände über den 25 Jahre alten Leihspieler zu richten.

Das könnte Sie auch interessieren: Mainz vor Halbfinal-Einzug, aber im Rückspiel wartet ein „Hexenkessel“

In Köln geht es für die Norddeutschen darum, als Tabellen-14. zumindest den Vorsprung von einem Punkt auf den direkten Konkurrenten zu wahren. (sid/tb)