Nach Pyro-Platzsturm: Slavia Prag kassiert Rekordstrafe – und muss um Titel zittern

Rekordstrafe und Niederlage am grünen Tisch: Slavia Prag ist nach dem Pyro-Eklat beim Derby gegen Sparta Prag am Samstag vom tschechischen Fußballverband drastisch sanktioniert worden.

Wie der Vorsitzende der Disziplinarkommission des tschechischen Ligaverbandes LFA Jiri Matzner am Dienstag mitteilte, wird die abgebrochene Partie mit 3:0 für Sparta gewertet. Zudem wurde Slavia mit einer Geldstrafe von 10 Millionen Kronen, umgerechnet rund 411.000 Euro, belegt, was laut Matzner der höchstmöglichen Strafe entspricht.

Slavia Prag die nächsten vier Spiele ohne Zuschauer

Darüber hinaus muss der Verein die nächsten vier Pflichtspiele ohne Zuschauer bestreiten. Auch Sparta Prag wurde für das Verhalten seiner Fans bestraft, der Klub muss umgerechnet rund 24.660 Euro zahlen.

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Slavia Prag hätte am Samstag mit einem Sieg im Derby vorzeitig die Meisterschaft klarmachen können, doch beim Stand von 3:2 stürmten in der siebten Minute der Nachspielzeit zahlreiche Fans den Rasen und warfen allem Anschein nach zahlreiche Bengalos in Richtung des Sparta-Blocks. Auch Sparta-Profis wurden dabei getroffen. Klubpräsident Jaroslav Tvrdik hatte die Geschehnisse am Sonntag als „schlimmsten Moment in der jüngeren Geschichte des Vereins“ bezeichnet.

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Tvrdik hatte zudem bereits vor Bekanntwerden der Strafen angekündigt, diese zu akzeptieren und nicht in Berufung gehen zu wollen. Das Urteil könnte für Slavia auch in sportlicher Hinsicht theoretisch noch Konsequenzen haben: In der Tabelle schmolz der Vorsprung auf den Zweiten Sparta bei noch drei ausstehenden Spieltagen auf fünf Punkte.