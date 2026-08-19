Nach seinem Badeunfall ist Yael Trepy vom italienischen Fußball-Erstligisten Cagliari Calcio aus dem Koma erwacht. Der französische Stürmer sei wieder bei vollem Bewusstsein, teilte sein Verein am Dienstagabend mit. „Er ist wach und kooperativ und weist bislang keine offensichtlichen neurologischen Defizite auf“, hieß es weiter. Trepys Zustand soll nun weiter auf der Intensivstation überwacht werden.

Der 20-Jährige wurde am Sonntag in die Intensivstation des Krankenhauses in Sassari eingeliefert. Medienberichten zufolge sei es im Pool einer Villa an der Costa Smeralda zu einem Badeunfall gekommen. Trepy soll nicht schwimmen können und habe dadurch Schwierigkeiten im tieferen Bereich des Beckens bekommen.

Trepy spielt seit der U18 für Cagliari, zuletzt hatte er am Freitag im Pokalspiel gegen den Zweitligisten SS Arezzo in der Startelf gestanden. In der Vorsaison absolvierte er acht Spiele in der Serie A. (sid)