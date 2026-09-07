Die SV Elversberg legt Einspruch beim DFB-Sportgericht ein. Darf Vincent Wagner gegen München doch am Spielfeldrand stehen?

Nach der umstrittenen Gelb-Roten Karte für Trainer Vincent Wagner legte die SV Elversberg nun Einspruch ein. IMAGO / Laci Perenyi

Die SV Elversberg hat nach der umstrittenen Gelb-Roten Karte für Trainer Vincent Wagner im Spiel bei Borussia Mönchengladbach beim Sportgericht des DFB fristgerecht Einspruch gegen eine automatische Sperre eingelegt.

Sollte das DFB-Sportgericht dem Einspruch stattgeben, kann Wagner im Heimspiel des mit sechs Punkten sensationell gestarteten Bundesliga-Aufsteigers gegen Rekordmeister FC Bayern München am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) auf der Bank sitzen.

Im Falle einer Abweisung und daraus resultierenden Sperre darf er die Partie nur von der Tribüne aus verfolgen. Wann das Sportgericht in der Causa entscheidet, ist offen.

Anzeige

Umstrittener Platzverweis für Elversberg-Trainer Wagner

Wagner war beim 4:3-Sieg der Saarländer in Mönchengladbach am vergangenen Samstag von Schiedsrichter Martin Petersen wegen unsportlichen Verhaltens auf die Tribüne geschickt worden. Die Entscheidung war umstritten, weil Wagner den Unparteiischen weder physisch noch verbal angegriffen hatte.

Anzeige

Selbst Schiedsrichter-Chef Knut Kircher hatte sich kritisch über den Platzverweis geäußert. „Im Nachgang betrachtet wären Möglichkeiten dagewesen, die hätten gezogen werden können, sodass es nicht zu der Gelb-Roten Karte hätte kommen müssen. Am Ende des Tages war das in Summe eine unglückliche Situation“, sagte Kircher im „Doppelpass“ bei Sport1. (dpa/mkw)