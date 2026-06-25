Die UEFA setzt ein Geisterspiel für Freiburg nach dem Braga-Abend für zwei Jahre auf Bewährung aus.

Wegen des Platzsturms nach dem historischen Einzug ins Europa-League-Finale droht dem SC Freiburg ein internationales Heimspiel ohne Zuschauer.

Die Strafe, dass der badische Fußball-Bundesligist eine Partie unter Ausschluss der Fans austragen muss, ist für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt, wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) mitteilte. Damit muss der Verein vorerst keine Partie ohne Fans bestreiten.

30.000 Euro Geldstrafe – und Fan-Ausschluss auf Bewährung

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Zudem muss der Sport-Club aber eine Geldstrafe von 30.000 Euro zahlen. Anfang Mai hatten die Freiburger mit einem furiosen 3:1 gegen Sporting Braga im Halbfinal-Rückspiel den Einzug ins Europa-League-Endspiel perfekt gemacht. Anschließend gab es kein Halten mehr, die Fans stürmten den Platz. Zuschauer und Mannschaft feierten den historischen Vereinserfolg.

Auch nächste Saison spielt der SC international.

Im Endspiel in Istanbul blieb der SC von Trainer Julian Schuster gegen Aston Villa beim 0:3 chancenlos. Die mögliche Qualifikation für die Champions League verpassten die Badener mit der Niederlage, sie treten in der kommenden Spielzeit in der Conference League an. (dpa/eli)