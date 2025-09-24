mopo plus logo
Kevin Großkreutz in Obercastrop-Trainingsanzug

Fünf Niederlagen aus sieben Spielen bedeuten Kevin Großkreutz' Aus als Trainer in Obercastrop. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Nach nur sieben Spielen: Kevin Großkreutz (37) verliert ersten Trainerjob

Ex-Weltmeister Kevin Großkreutz hat seinen ersten Trainerjob beim westfälischen Sechstligisten SV Wacker Obercastrop nach nur sieben Spielen der neuen Saison verloren. Der 37-Jährige war bei dem Verbandsligisten Teil eines Trainerduos. Nach der fünften Niederlage im siebten Spiel wurde der Rückstand des Tabellenletzten größer.

„Nach einer sportlichen Analyse sind beide Seiten zu dem Entschluss gekommen, das bestehende Vertragsverhältnis einvernehmlich aufzulösen“, teilte der Verein mit. „Damit endet die Zusammenarbeit des SV Wacker Obercastrop mit dem Trainerteam um Kevin Großkreutz und Jimmy Thimm.“

Sechstligist SV Wacker Obercastrop trennt sich von Großkreutz

Großkreutz hat 176 Bundesliga-Spiele für Borussia Dortmund und zehn für den VfB Stuttgart bestritten. Mit Dortmund wurde er Pokalsieger und zweimal Meister. Er gehörte 2014 zur deutschen Nationalmannschaft, die in Brasilien Weltmeister wurde, kam in den sieben WM-Spielen allerdings nicht zum Einsatz.

2021 beendete er seine Profikarriere. In Obercastrop war Großkreutz seit Juli 2023 zunächst als Spieler aktiv, ab Oktober 2024 zusätzlich als Co-Trainer und seit Mai 2025 schließlich als Teil des Trainerduos. (dpa/sd)

