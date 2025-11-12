mopo plus logo
Peter Pacult Ex-Trainer vom Wolfsberger AC, steht mit verschränkten Armen am Spielfeldrand

Peter Pacult wurde nach nur fünf Spielen beim Wolfsberger AC entlassen. Foto: imago/GEPA pictures

Nach nur 31 Tagen: Ex-Bundesliga-Trainer schon wieder gefeuert

Nach nur 31 Tagen ist für Peter Pacult beim Wolfsberger AC als Trainer schon wieder Schluss: Der österreichische Fußball-Erstligist hat den 66-Jährigen am Mittwoch entlassen. Der Kärntner Klub schrieb von einer „einvernehmlichen Trennung“ nach „eindringlichen Gesprächen“ zwischen Präsident Dietmar Riegler und dem früheren Nationalspieler.

Pacult hatte erst am 13. Oktober das Amt von Dietmar Kühbauer übernommen. In vier Ligaspielen gab es in dieser Zeit nur einen Sieg und ein Remis. Dazu kam ein Erfolg des Titelverteidigers im ÖFB-Cup. Als Tabellenvierter liegt der ambitionierte WAC momentan vier Punkte hinter Tabellenführer RB Salzburg.

Pacult war unter anderem Profi bei 1860 München gewesen. Bei den „Löwen“ hatte er auch seine Trainerkarriere begonnen. Zudem war der Österreicher in Deutschland bei RB Leipzig und Dynamo Dresden tätig gewesen. (sid/fwe)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

