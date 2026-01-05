mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Sichtschutz zur Behandlung eines medizinischen Notfalls im Stadion von Leeds United

Vor dem dem Premier-League-Spiel zwischen Leeds United und Manchester United kam es zu dem Notfall, in dessen Folge ein Fan verstarb.. Foto: IMAGO / Every Second Media

Nach Notfall: Leeds United trauert um verstorbenen Fan

kommentar icon
arrow down

Ein Fan von Premier-League-Klub Leeds United ist nach einem medizinischen Notfall im Stadion gestorben. Das teilte der Verein mit.

Zu dem Notfalleinsatz war es vor dem Heimspiel gegen Manchester United (1:1) am Sonntag gekommen. „Die Gedanken aller im Verein sind in dieser außergewöhnlich schweren Zeit bei der Familie und den Freunden des Fans“, schrieb der Erstliga-Aufsteiger.

Das könnte Sie auch interessieren: Hürzeler wirft seinen neuen DFB-Star direkt rein – Arsenal marschiert

Zu den Hintergründen machte der Klub von Trainer Daniel Farke keine Angaben. (sid/hmg)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test