Nach Notfall: Leeds United trauert um verstorbenen Fan

Ein Fan von Premier-League-Klub Leeds United ist nach einem medizinischen Notfall im Stadion gestorben. Das teilte der Verein mit.

Zu dem Notfalleinsatz war es vor dem Heimspiel gegen Manchester United (1:1) am Sonntag gekommen. „Die Gedanken aller im Verein sind in dieser außergewöhnlich schweren Zeit bei der Familie und den Freunden des Fans“, schrieb der Erstliga-Aufsteiger.

Zu den Hintergründen machte der Klub von Trainer Daniel Farke keine Angaben. (sid/hmg)