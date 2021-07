Erst das 1:2 bei Fortuna Düsseldorf und dann auch noch ein unappetitliches Nachspiel. Prince Owusu vom Zweitligisten SC Paderborn wurde von bislang anonymen Tätern beleidigt, der Verein behält sich rechtliche Schritte vor.

Owuso und das Nachspiel im Anschluss an die Düsseldorf-Pleite. Nachdem der 23-Jährige in der 61. Minute ausgewechselt worden war, wurde er offenbar wegen seiner Leistung in den sozialen Netzwerken in englischer Sprache absolut niveaulos beleidigt. Dies berichtete zunächst die „Neue Westfälische“.

Nach Pleite in Düsseldorf: Paderborn-Stürmer Prince Owusu übel beleidigt

Der Verein reagierte am Dienstag scharf. „Unabhängig von der sportlichen Leistung eines Spielers, die durchaus unterschiedlich bewertet werden kann, sind derartige Kommentare absolut unangebracht“, ließen die Paderborner wissen.

„Leider sind persönliche Beleidigungen auch gegenüber Fußballspielern kein Einzelfall mehr. Das ist aus unserer Sicht allerdings nicht akzeptabel. Wir versuchen, die Identität des Absenders zu ermitteln, und behalten uns rechtliche Schritte vor“, hieß es in der Stellungnahme des Klubs.

Der SC Paderborn verurteilt die anonymen Täter scharf

Owusu selbst reagierte auf Instagram mit einem bemerkenswerten Beitrag. „In Anbetracht des gestrigen Spiels hat sich ein so genannter ‚Fan‘ das Recht genommen, mich zu kritisieren“, schrieb er. „Nur war jegliche Kritik deutlich unter der Gürtellinie und weder sachlicher noch sportlicher Natur.“

Dann wandte er sich direkt an den Täter: „Viele versuchen sich die Anonymität des Internets zu Nutzen zu machen, um Personen des öffentlichen Lebens zu diskriminieren, zu beleidigen, zu bedrohen. Ich bin mir sicher, auch in deinem Beruf, den du ausübst, hast du gute sowie auch schlechte Tage, in dem du nicht dein volles Potenzial am Arbeitsplatz ausschöpfst. Ist dies ein Grund, dich auf herablassende Art und Weise zu beleidigen? Es gibt Menschen, die daran zerbrechen!“