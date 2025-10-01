Nach Niederlage: Mourinho küsst Mitarbeiter von Ex-Klub – es geht um Kekse

Diese Niederlage hat José Mourinho gar nicht geschmeckt. Der Startrainer verliert ohnehin nicht gern, schon gar nicht bei seiner „alten Liebe“ FC Chelsea wie am Dienstag mit Benfica Lissabon (0:1) in der Champions League. Doch der Abend nahm für den „Special One“ ein versöhnliches Ende – dank eines „special snack“.

„Wo sind meine Kekse?“, fragte Mourinho zweimal, als er den Pressekonferenz-Raum betrat – und der langjährige Chelsea-Mitarbeiter Brian Pullman kannte die Antwort: Der Mann, der bis 2024 rund 55 Jahre für die Blues tätig war, hatte für Mourinho einige von dessen geliebten „custard creams“ bereitgelegt. Mourinho umarmte Pullman dankbar und küsste ihn auf die Stirn.

Herzlicher Empfang im alten Zuhause

Dann schnappte er sich zwei der Doppelkekse mit Vanillecreme-Füllung („Die besten Kekse in London!“) und vertilgte einen davon umgehend. Nach der Pressekonferenz steckte er sich den zweiten in den Mund, den Rest des bereitgelegten Gebäcks nahm er nach einer weiteren Umarmung mit Pullman mit in die Nacht.

Die Kekse hatten es Mourinho schon in seiner ersten Amtszeit bei den Blues von 2004 bis 2007 angetan. Auch bei seiner Rückkehr mit Inter Mailand an die Stamford Bridge 2010 hatte er welche gegessen, ehe er zur Presse sprach.

Am Dienstag war der Empfang auch sonst herzlich für ihn. Die Fans, die ihn in seiner Zeit als Teammanager von Manchester United auch mal als „Judas“ beschimpft hatten, sangen mehrfach seinen Namen. „Ich hoffe, dass ich in 20 Jahren mit meinen Enkeln hierherkommen kann“, sagte Mourinho gerührt, Chelsea „gehört zu meiner Geschichte – und ich zu seiner“.(sid/sd)