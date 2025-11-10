Nach Nicht-Nominierung: Undav schickt Kampfansage an Bundestrainer Nagelsmann

Deniz Undav vom VfB Stuttgart hat gelassen auf seine Nicht-Nominierung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft reagiert. „Ich glaube, dass ich, wenn ich die Leistung bringe, immer eine Option bin. Das weiß der Bundestrainer, und ich versuche, es so schwer wie möglich für ihn zu machen“, sagte der Angreifer nach dem 3:2 (2:2) gegen den FC Augsburg, bei dem er zweimal traf (39./80.).

Undav war zuletzt für das Endturnier der Nations League nominiert worden. Auch seine dafür berufenen Mitspieler Angelo Stiller und Maximilian Mittelstädt fehlen im Aufgebot für die WM-Qualifikationsspiele in Luxemburg (14. November) und in Leipzig gegen die Slowakei (17. November). Undav hatte allerdings von Ende August bis Anfang Oktober wegen eines Innenbandrisses pausieren müssen, Leistung bringt er mittlerweile wieder.

Das könnte Sie auch interessieren: Wirtz geht mit Liverpool bei City unter – Guardiola knackt besondere Marke

Für eine Nominierung müssen die formstarken Stuttgarter bis zum März warten, wenn in Stuttgart gegen die Mannschaft der Elfenbeinküste (30. März) gespielt wird. Undav fühlt sich aber offensichtlich schon jetzt bereit: Seit seinem Comeback am 18. Oktober wurde er in allen sieben Spielen eingesetzt (vier Tore), viermal von Beginn an. „Also, wenn ich jetzt nicht fit sein sollte, dann weiß ich selber nicht“, sagte er. (sid/fwe)