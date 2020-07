Nach Moukoko: Favre zieht nächstes Top-Talent hoch

Borussia Dortmund zieht nach Youssoufa Moukoko das nächste Top-Talent zum Training zu den Profis hoch! Ab sofort darf auch Ansgar Knauff, der mit Moukoko in der U19 spielt, bei den Profis mitmischen.

Nach Yousouffa Moukoko bekommt beim BVB das nächste große Talent die Chance, sich bei den Profis zu beweisen. Die Rede ist von Ansgar Knauff, der die Profi-Vorbereitung bei den Schwarz-Gelben mit absolvieren soll. Das berichten die „Ruhr Nachrichten“. Demnach wäre Knauff der vierte Youngster, der nach Thomas Meunier, Jude Bellingham und eben Moukoko beim Bundesliga-Team dabei ist.

Das ist das BVB-Talent Ansgar Knauff

Der 18-Jährige, der bevorzugt auf der Außenbahn zum Einsatz kommt, stand in der abgebrochenen Junioren-Bundesliga-Saison in 20 Spielen für den BVB auf dem Platz und erzielte dabei fünf Tore, legte sieben Buden auf. Der Youngster gilt bei dem Champions League-Teilnehmer als großer Hoffnungsträger und dürfte (Jahrgang 2002) auch in der kommenden Spielzeit noch in der U19 auflaufen. (NH)