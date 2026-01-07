Vier Monate nach Leverkusen-Desaster: Neuer Job für ten Hag

Gut vier Monate nach seinem desaströsen Kurzzeit-Gastspiel als Trainer bei Bayer Leverkusen hat Erik ten Hag einen neuen Job gefunden.

Der Niederländer übernimmt zum 1. Februar den Posten des Technischen Direktors beim FC Twente Enschede in der Ehrendivision. Dort tritt er die Nachfolge von Jan Streuer an, wie der Klub mitteilte.

Ten Hag war in Leverkusen auf Meistercoach Xabi Alonso gefolgt, Anfang September musste er nach nur zwei Bundesliga-Spielen aber schon wieder gehen. Zuvor hatte der 55-Jährige unter anderem Manchester United und Ajax Amsterdam trainiert.

Ten Hag: „Wunderbar, zum FC Twente zurückzukehren“

Ten Hag hat aber auch eine lange Vergangenheit in Enschede. Bei Twente war er einst als Spieler, Jugendtrainer und Assistenzcoach tätig. „Es ist wunderbar und etwas ganz Besonderes, zum FC Twente zurückzukehren. Meine Fußball- und Trainerkarriere begann hier.“

Er wolle mithelfen, „die technische Basis des FC Twente zu stärken, damit der Verein sein Potenzial als regionales Aushängeschild nachhaltig ausschöpfen kann.“ (dpa/hmg)