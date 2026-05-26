Nach Hoeneß-Attacke auf Nagelsmann: Ausprache in Berlin?

Von Uli Hoeneß hatte Julian Nagelsmann zuletzt deutliche Kritik an seinen Entscheidungen und seiner Kommunikation vernehmen müssen, nun haben sich der Ehrenpräsident des FC Bayern und der Bundestrainer offenbar zu einer Aussprache getroffen.

Nach Informationen des kicker kam es am Rande des Pokalfinales am Samstag in Berlin zu einem Treffen der beiden im Beisein des ehemaligen Münchner Klubchefs Karl-Heinz Rummenigge.

Streit beigelegt? Hoeneß und Nagelsmann im Austausch

Hoeneß hatte Nagelsmann in den vergangenen Woche wiederholt attackiert. Unter anderem warf er ihm vor, kurz vor dem Beginn der WM (11. Juni bis 19. Juli) noch immer keine eingespielte Mannschaft zu haben. Kritikpunkte von Hoeneß waren auch die Festlegung auf Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger und der Umgang mit Torhüter Oliver Baumann im Zuge der Rückkehr von Manuel Neuer.

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Öffentlich hatte sich Nagelsmann bislang unbeeindruckt gezeigt. „Ich schätze Uli extrem – und ich weiß, dass er auch meine Handynummer hat. Und ich freue mich immer, wenn er ganz zwingend ein Thema hat, Verbesserungspotenzial bei uns im Team sieht und es mir mitteilt“, hatte er Mitte Mai bei seinem Besuch im ZDF-Sportstudio gesagt und ergänzt: „Uli darf immer was zu mir sagen.“ (dpa/sil)