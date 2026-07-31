Nach Klopp-Deal: So denkt Bayern-Star Tah über die Nationalmannschaft

Nach dem enttäuschenden WM-Aus richtet Jonathan Tah den Blick nach vorn. Der Nationalspieler freut sich auf den Neustart unter dem neuen Bundestrainer und äußert sich auch zur Debatte um einen möglichen UEFA-Boykott.

Nationalspieler Jonathan Tah blickt nach dem Umbruch in der Nationalmannschaft optimistisch auf die bevorstehende Zeit. „Die Vorfreude ist riesig, auch auf die Nationalmannschaft. Das wird ein neues Kapitel und da freuen wir uns drauf“, sagte Tah am Rande des Testspiels gegen den FC Rottach-Egern (15:0) am Tegernsee.

„Die Weltmeisterschaft liegt jetzt in der Vergangenheit“, sagte der 30-Jährige. Und weiter: „Grundsätzlich ist es bei mir so, dass ich Dinge analysiere, relativ schnell abhake und versuche, die Dinge relativ rational zu verarbeiten.“ Er freue sich hingegen „sehr, wieder hier zu sein“ und habe „sofort gespürt, dass die Energie gut ist.“

Zurückhaltung bei UEFA-Boykott

Anzeige

Angesprochen auf den angekündigten Boykott der UEFA aller FIFA-Turniere für den Fall, dass FIFA-Präsident Gianni Infantino seinen Investoren-Deal durchdrückt, übte sich Tah in Zurückhaltung. Er habe noch nicht genügend Informationen, finde es aber grundsätzlich gut, „dass man eine klare Haltung hat, zwar im Dialog bleibt, aber sich nicht versteckt“, sagte der Innenverteidiger.

Bayern startet zur Asienreise

Anzeige

Für den FC Bayern geht es nun am Samstag zu seiner Asienreise nach Südkorea und Hongkong (bis 8. August). Dort stehen Tests gegen Jeju SK FC (4.8.) und Aston Villa (7.8.) an. Das erste Pflichtspiel findet für den Rekordmeister am 22. August im Franz Beckenbauer Supercup beim Vizemeister Borussia Dortmund statt. Am 28. August eröffnet der Doublesieger gegen Pokalfinalist VfB Stuttgart die Bundesliga-Saison. (sid/ggg)