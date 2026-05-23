Nach Klassenerhalt: Ex-HSV-Sportchef feuert Bielefeld-Trainer Kniat

Das Erfolgskapitel von Aufstiegstrainer Mitch Kniat (40) und Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld endet nach drei Jahren. Die „einvernehmliche“ Trennung „nach umfangreichen Analysen und tiefgehenden Gesprächen“ teilten die Ostwestfalen am Samstagmorgen mit. Kniat hatte die Arminia im Vorjahr zurück in die 2. Bundesliga und mit einem Sensationslauf bis ins Finale des DFB-Pokals (2:4 gegen den VfB Stuttgart) geführt.

„Es waren sehr intensive und prägende Jahre, in denen wir gemeinsam sehr viel erreicht und Stadt sowie Verein mit herausragenden Erfolgen begeistert haben“, sagte Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel. Bei der Zukunftsplanung sei man jedoch nicht „deckungsgleich“ und es darum „besser, die Zusammenarbeit mit dem positiven Saisonabschluss und dem Erfolg des Klassenerhaltes zu beenden“.

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Kniat hatte die Arminia im Sommer 2023 in der 3. Liga übernommen und im ersten Jahr mit Mühe die Klasse gehalten. Die Saison 2024/25 wurde dann zur Erfolgsgeschichte. „Wenn man sich an den Ausgangspunkt unserer Arbeit vor drei Jahren zurückerinnert, dann ist es einfach sensationell, welche Erfolge wir alle bis heute feiern konnten. Ich bin dankbar für diese Zeit“, sagte Kniat. (sid)