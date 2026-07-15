Nach Khedira-Abgang zu Mourinho: DAZN verlängert mit Star-Experten

Zwei ehemalige Nationalspieler, aber nur einer bleibt. Sami Khedira beendet seine Tätigkeit als DAZN-Experte, Michael Ballack bleibt

Sami Khedira wird nicht mehr als DAZN-Experte tätig sein, weil er José Mourinho bei Real Madrid assistieren wird. IMAGO/STEINSIEK.CH/Stefan Trocha

Michael Ballack wird auch in der kommenden Saison als TV-Experte für den Pay-TV-Sender DAZN arbeiten. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler und der kostenpflichtige Sportanbieter einigten sich auf ein weiteres Jahr Vertragslaufzeit.

Seit Sommer 2022 arbeitet Ballack für DAZN und ist in der Bundesliga und in der Champions League im Einsatz. „Ich freue mich auf die neue Saison“, sagte Ballack wenige Tage nach dem verkündeten Aus von Sami Khedira. Der Fußball-Weltmeister von 2014 gehört seit Freitag offiziell zum Trainerstab von Starcoach José Mourinho bei Real Madrid. Seinen Job als Experte bei DAZN musste Khedira daher aufgeben.

Eine Nachverpflichtung für Khedira ist derzeit nicht geplant. Häufiger als bisher soll Nils Petersen zum Einsatz kommen. Der ehemalige Nationalspieler ist seit 2025 für DAZN im Einsatz. (sid/mkw)