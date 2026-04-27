Nach HSV-Spiel: Hoffenheim erhält Zuschlag für Top-Talent (19)

Während der VfL Bochum den Zweitliga-Klassenerhalt an den verbleibenden drei Spieltagen endgültig sicherstellen will, scheint eines bereits festzustehen: Das 19-jährige Top-Talent Cajetan Lenz wird den Verein in Richtung Bundesliga verlassen – und bringt seinem Verein eine Millionensumme ein. Für den Mittelfeldspieler geht es zum letzten HSV-Gegner.

Lenz avancierte in seinem ersten Profijahr zum Stammspieler des VfL Bochum und kam bisher auf 32 Pflichtspieleinsätze für die Profis. In der deutschen U20-Nationalmannschaft lief der 1,90 Meter große Youngster fünfmal auf, sein Debüt für die DFB-U21 steht noch aus. Auf seine Leistungen wurden mehrere Bundesligavereine aufmerksam. Auch Topklubs wie Leverkusen, Leipzig und Frankfurt sollen ihr Interesse bekundet haben. Der gebürtige Bochumer scheint sich aber für die TSG Hoffenheim entschieden zu haben. So berichten es mehrere Medien übereinstimmend.

Cajetan Lenz zählt zu teuersten Abgängen des VfL Bochum

Laut der „Bild“ beläuft sich die Ablösesumme auf neun Millionen Euro. Als Nächstes soll der Medizincheck folgen, die Vertragsunterschrift lässt noch auf sich warten. Mit einem Bonus von einer Million Euro obendrauf wird Lenz einer der teuersten Bochumer Abgänge jemals sein. Armel Bella-Kotchap, der mittlerweile für Hella Verona in Italien aufläuft, hatte den VfL im Sommer 2022 sogar für zwölf Millionen Euro in Richtung FC Southampton verlassen.

Die Bundesliga ruft: Bochum-Juwel Cajetan Lenz steht vor einem Wechsel. picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH Die Bundesliga ruft: Bochum-Juwel Cajetan Lenz steht vor einem Wechsel.

Die Ablösesumme für Lenz hilft Bochums Kaderplanungen für die nächste Spielzeit aber nur zum Teil. Denn weil der Verein, anders als erwartet, vor einer weiteren Zweitliga-Saison steht und im vergangenen Sommer für den Bundesliga-Aufstieg finanziell ins Risiko gegangen war, kann das Transfergeld offenbar nicht komplett reinvestiert werden. Bochum steht somit vor der kniffligen Aufgabe, einerseits die frischen Mittel gezielt einzusetzen – und andererseits den Abgang eines Leistungsträgers zu kompensieren.

Das internationale Geschäft ruft für Hoffenheim und Lenz

Bei der TSG Hoffenheim kann Lenz auf seinen ersten internationalen Einsatz hoffen. Hoffenheim ist als derzeit Tabellenfünfter der Bundesliga bereits für die Europa League qualifiziert. Der 2:1-Sieg beim HSV am vergangenen Samstag brachte diesbezüglich Gewissheit.

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Sammeln die Hoffenheimer in den nächsten Spielen weiter Punkte, kann sich der Verein auch noch die Champions-League-Qualifikation sichern. (tb)