Nach HSV-Spiel: Hjulmand in Leverkusen am Ende – Nachfolger gehandelt

Es sah schon alles ziemlich nach Abschied aus. Kasper Hjulmand stapfte geradewegs zur Kurve, klopfte sich dort aufs Herz und applaudierte den Fans. Ein letztes Mal? Dies sei „keine Frage für mich“, betonte der Trainer von Bayer Leverkusen – und leitete sie an Sportchef Simon Rolfes weiter. Dessen Antwort nach dem 1:1 gegen den HSV klang aber wenig nach Rückendeckung.

Hjulmand habe einen Vertrag bis 2027, und er müsse ja nur etwas verkünden, „wenn es etwas anderes gäbe“, sagte Rolfes. Was er jedoch nicht sagte, war, dass Hjulmand in der nächsten Saison auf jeden Fall auf der Bank sitzen werde. Bei der Frage, wann es denn Klarheit geben solle, wich er aus: „Wir wollen in möglichst vielen Sachen so schnell wie möglich Klarheit haben.“

Nachfolger für Hjulmand werden bereits gehandelt

Dass Hjulmand gehen muss, hatten zahlreiche Medien bereits gemutmaßt, bevor Leverkusen beim Remis gegen den HSV die letzte Chance auf die Königsklasse verspielte und sich mit einem Platz in der Europa League begnügen musste. Und in gewisser Weise spiegelten die fehlende Energie und Mentalität gegen Hamburg die Bayer-Saison perfekt wider.

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Hjulmand stabilisierte das Team nach der Trennung von Erik ten Hag zwar, durch die wechselhafte Rückrunde wuchsen jedoch die Zweifel – an der Qualität, der Führung im Team, aber auch am Trainer. Nachfolger werden bereits gehandelt, darunter der frühere Bundesliga-Coach Oliver Glasner, der Brasilianer Filipe Luís oder der Spanier Míchel vom FC Girona.

„Ich habe einen Vertrag für die nächste Saison“

Rolfes ließ sich nicht auf die Diskussion ein. Er betonte, dass das Team in der neuen Saison „eine andere Schlagkraft“ entwickeln müsse und dass Leverkusen natürlich um „große Erfolge“ in der Europa League spielen wolle. Rolfes verwies auf das Meisterjahr 2024 mit Xabi Alonso, als viele Spieler im „kleinen“ Europacup wichtige Schritte nach vorne machten.

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Man werde „zeitnah“ eine schonungslose Saisonanalyse durchführen, betonte Rolfes nur – und endgültig über Hjulmands Zukunft entscheiden? „Ich habe einen Vertrag für die nächste Saison“, sagte der Bayer-Coach: „Ich bin darauf fokussiert, und so ist das.“ Dann wünschte Hjulmand allen einen „schönen Sommer“ – und verabschiedete sich. Ein letztes Mal? (sid/tb)