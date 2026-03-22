Klare Worte nach HSV-Spiel: BVB-Coach Kovac kritisiert Nagelsmann

Klarte Worte! Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac hat kein Verständnis für die Nichtberücksichtigung von Maximilian Beier für die Nationalmannschaft.

„Ich persönlich hätte ihn mitgenommen, aber ich bin nicht der Bundestrainer“, sagte Kovac nach dem 3:2 des BVB am Samstag gegen den HSV. „Ich denke, es gibt viele, viele Gründe. Sehr viel mehr Gründe als nicht. Aber der Bundestrainer entscheidet.“

Für die anstehenden Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann den 23 Jahre alten Angreifer nicht in den Kader berufen. Beier zählt seit Wochen zu den auffälligsten BVB-Spielern und hatte gegen den HSV zwei Elfmeter herausgeholt. „Seine Leistung spricht für sich“, meinte Kovac. „Aber ich glaube daran, dass er zur WM fährt. Denn so etwas brauchen wir bei einer WM.“

Kovac: „Ich persönlich hätte Maxi Beier ihn mitgenommen“

In der Offensive hatte sich Nagelsmann für die wichtigen WM-Tests gegen Beier und für folgende Spieler entschieden: Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern München), Jamie Leweling (Stuttgart), Felix Nmecha (Dortmund), Leroy Sané (Galatasaray Istanbul), Kevin Schade (Brentford), Deniz Undav (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool) und Nick Woltemade (Newcastle).

Im Tor sind dabei: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (Stuttgart), Jonas Urbig (Bayern München)

Die Defensive bilden: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Joshua Kimmich (Bayern München), Alexander Pavlovic (Bayern München), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Dortmund), Anton Stach (Leeds), Jonathan Tah (Bayern München), Malick Thiaw (Newcastle) und Ex-HSV-Profi Josha Vagnoman (Stuttgart).

Nagelsmann setzt für die WM auf großen Bayern-Block

Der von Kovac kritsierte Bundestrainer baut für den großen Wurf bei der WM im Sommer vor allem auf die Siegertypen des FC Bayern. „Sie verkörpern diese Gier, unbedingt gewinnen zu wollen, deshalb setzen wir gerne auf diesen Block“, sagt er bei der Präsentation seines 26-Mann-Aufgebotes auf dem Frankfurter DFB-Campus.

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Die Münchner Triple-Jäger sollen beim XXL-Event in Amerika – neben einer starken England-Fraktion um Wirtz, Woltemade und Rückkehrer Havertz – die Turnier-Lokomotive sein. „Es ist ein Kern, der die WM spielen wird und es sind ein paar neue Kräfte“, sagte Nagelsmann. (dpa/dj)