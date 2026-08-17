Ludovit Reis ist bereits in Bremen, Eren Dinkci soll folgen – und die Werder-Fans dürfen von Niclas Füllkrug träumen. So sieht es beim HSV-Rivalen aktuell aus.

Die Verpflichtung des ehemaligen HSV-Lieblings Ludovit Reis, der aus Brügge geholt wurde, hat in Hamburg und Bremen für viel Wirbel gesorgt. Nun wird darüber intensiv darüber spekuliert, ob Werder auch Stürmer-Star Niclas Füllkrug zurück in die Bundesliga holt.

Auf den ersten Blick ist Werder Bremen nicht viel weiter als vor einem Jahr. Eine Woche vor dem Pflichtspielstart wirkt das neue Team der Grün-Geißen immer noch wie eine große Baustelle. Wie vor der vergangenen Saison, in der nur mit Ach und Krach der Abstieg vermieden werden konnte, ist der Kader noch nicht komplett. Zudem gibt es erneut Verletzungssorgen. Beim 0:1 bei der Generalprobe gegen den französischen Erstligisten AJ Auxerre fehlten insgesamt 13 Spieler.

Werder Bremen holt Ludovit Reis – Eren Dinkci soll folgen

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Vor einem Jahr ging Werder daher fast schon als Außenseiter ins Erstrundenspiel des DFB-Pokals beim Zweitligisten Arminia Bielefeld und schied beinahe folgerichtig aus. Dieses Mal ist die Stimmung zwar nicht euphorisch, doch die Verantwortlichen sehen die neue Bremer Mannschaft vor dem Pokalspiel beim Oberligisten Lüneburger SK Hansa in einer Woche deutlich weiter als damals.

Neue Heimat: Der Wechsel von Ex-HSV-Kapitän Ludovit Reis zum HSV sorgt für mächtig Aufsehen. IMAGO/DeFodi Images

Zumal in Ex-HSV-Profi Reis ein weiterer hoffnungsvoller Spieler vom belgischen Meister Club Brügge verpflichtet wurde und zudem die Rückkehr von Eren Dinkci kurz bevorsteht.

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Reis-Wechsel sorgt für Ärger unter HSV-Fans

Die Reis-Verpflichtung sorgte allerdings für einige Turbulenzen in den sozialen Medien, wo vor allem HSV-Fans den Mittelfeldspieler ob seiner Hamburger Vergangenheit nach dem Wechsel zum Erzrivalen beleidigten. Zumal Reis bei seinem Abschied aus Hamburg vor einem Jahr unter anderem davon gesprochen hatte, der HSV werde für immer in seinem Herzen bleiben.

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Als Werder Bremen verurteilen wir jeglichen Hass gegen unsere Spieler. Das gehört sich einfach nicht. Clemens Fritz

Von den Werder-Anhängern wurde der 26-Jährige bei der offiziellen Saisoneröffnung am Samstag dagegen herzlich empfangen. Geschäftsführer Clemens Fritz kritisierte die Auswüchse im Internet. „Es ist uns nicht entgangen, was im Internet los ist – auch wenn uns bewusst ist, dass das eher nicht aus Bremen kommt. Als Werder Bremen verurteilen wir jeglichen Hass gegen unsere Spieler. Das gehört sich einfach nicht“, sagte Fritz.

Thioune freut sich über Neue

Werder-Coach Daniel Thioune, ebenfalls ein ehemaliger HSVer, freut sich vor allem, nach dem Abgang von Romano Schmid nach Italien eine weitere Alternative im Mittelfeld zu haben. Zwar fehlt Reis die Spielpraxis, weil er in Brügge im vergangenen halben Jahr nicht mehr zum Einsatz kam. Grundsätzlich ist er aber fit und soll sofort im Training mitmischen.

Das würde auch für den gebürtigen Bremer Dinkci gelten, der beim Freiburger Test am Samstag gegen Crystal Palace schon nicht mehr zum Kader zählte. „Qualität ist immer willkommen – und wir wissen um die Qualität von Eren“, sagte der Werder-Trainer. „Eren kann offensiv drei Positionen spielen, hat sich gut entwickelt in den letzten Jahren.“

Fritz kündigt weitere Transfers an

Dass der Bremer Kader noch Verstärkung benötigt, wurde bei der Niederlage gegen Auxerre deutlich. Weshalb Fritz auch nicht ausschließen wollte, dass es bis zum Ende der Transferphase am 1. September weitere Neuzugänge gibt. „Wir wollen in der Offensive natürlich noch was machen. Es kann sein, dass im Mittelfeld noch etwas passiert, eventuell noch in der Abwehr“, sagte Fritz, der noch eine hektische Phase in den kommenden zwei Wochen erwartet. „Wir sind nicht der einzige Verein, bei dem noch ein paar Sachen zu tun sind.“

Stürmt Niclas Füllkrug bald wieder für Bremen?

Und so könnte mal wieder der ehemalige Werder-Torjäger Niclas Füllkrug (124 Spiele für Bremen, 65 Tore) ins Spiel kommen. Laut „Bild“ soll sein Klub West Ham United mitterweile sogar bereit sein, den deutschen Nationalstürmer, der in England enttäuscht hat, ablösefrei ziehen zu lassen.

Und Füllkrug (33, Vertrag in London bis 2028), zuletzt an die AC Mailand verliehen, selbst soll sich laut „Deichstube" eine Rückkehr an die Weser gut vorstellen können.