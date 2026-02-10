Nach Heiratsantrag an seinen Partner: Amateur-Schiri verprügelt und schwer verletzt

Amateur-Schiedsrichter Pascal Kaiser sorgte vor wenigen Wochen für Schlagzeilen, als er seinem Freund bei einem Bundesligaspiel des 1. FC Köln vor rund 50.000 Menschen einen Heiratsantrag machte. Nun wurde ihm in seinem eigenen Garten aufgelauert. Er selbst vermutet einen Zusammenhang mit seiner viralen Aktion.

Am 30. Januar machte der bisexuelle Pascal Kaiser seinem langjährigen Partner Moritz im Rahmen des Diversity-Spieltags einen Antrag und bewies damit jede Menge Mut. In den sozialen Medien setzt er sich für Diversität und Offenheit ein, beschreibt sich selbst als LGBTQIA+-Aktivist.

Kaiser wurde in seinem eigenen Garten überfallen

„Ich möchte mich nicht verstecken, sichtbar sein. Nicht laut, provokant, sondern ehrlich“, so Kaiser. Laut dem Lifestyle-Magazin „Schwulissimo“ hat er schon nach dem öffentlichen Antrag Drohungen erhalten.

Wie mehrere Online-Fußballmagazine berichten, wurde kürzlich Kaisers private Adresse in den sozialen Medien veröffentlicht. Der 28-Jährige habe demnach die Polizei verständigt, die jedoch von keiner unmittelbaren Gefahr ausging.

German soccer referee Pascal Kaiser was assaulted by three men at his home, a week after his public marriage proposal.



The day before the assault, he received threats, and his address was leaked. He contacted the police, who told him there was no immediate danger. pic.twitter.com/LXuyhNjV46 February 9, 2026

In der Nacht auf Sonntag griffen ihn nach Informationen der französischen „L’Équipe“ in seinem eigenen Garten nun drei Männer an, als Kaiser zum Rauchen nach draußen ging. Die Männer sollen demnach auf ihn eingeschlagen haben und dann verschwunden sein. Bei diesem Vorfall erlitt Kaiser schwere Verletzungen, von denen er selbst Bilder teilte.