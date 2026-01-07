Nach heftiger Fan-Kritik: Barça-Star „nicht spielbereit“ – nun Comeback?

Psychologische Probleme bremsten ihn über einen Monat lang aus, nun steht Vizekapitän Ronald Araujo vor seinem Comeback für den FC Barcelona. Der 26 Jahre alte uruguayische Nationalspieler ist am Montag gemeinsam mit seinen Mannschaftskollegen in den Flieger gen Saudi Arabien gestiegen, dort spielt die Mannschaft von Trainer Hansi Flick am Mittwoch im Rahmen des spanischen Supercups gegen Athletic Bilbao.

Am 25. November war der Defensivspezialist im Champions-League-Spiel beim FC Chelsea bereits vor der Halbzeitpause mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden, die deutliche 0:3-Niederlage der Blaugrana beim Klub-Weltmeister hatten die Anhänger vor allem auch dem Südamerikaner angelastet. Es hagelte scharfe Kritik für den 25-maligen Nationalspieler.

Flick stärkte Araujo den Rücken

Araujo zog sich anschließend aus der Öffentlichkeit und den Sozialen Medien zurück, Flick entschuldigte das Fehlen seines Vize-Kapitäns zunächst mit einer „persönlichen Situation“, er sei „nicht spielbereit.“ Mit der Zustimmung des Vereins legte der Spieler dann aber eine mehrwöchige Pause ein, spanische Medien berichteten übereinstimmend von einer mentalen Auszeit.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die soll nun vorbei sein, bereits vor einigen Tagen feierte Araujo sein Comeback auf dem Trainingsplatz. Ob er am Mittwoch auch auf dem Spielfeld stehen wird, ist noch unklar. Die Rückkehr hänge „von ihm ab“, hatte Flick noch vor wenigen Tagen betont, „er ist körperlich noch nicht zu hundert Prozent fit, aber es geht ihm gut.“

Das könnte Sie auch interessieren: Durchbruch bei Downs! HSV-Wunschstürmer zum Medizincheck in Hamburg

Auch „sehe und spüre“ Flick, „dass die Unterstützung durch die Mannschaft fantastisch ist. Er hat sich die Zeit genommen, die er gebraucht hat. Er ist auf dem richtigen Weg.“ (sid/lam)