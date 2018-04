Nach Fan-Aufstand: Raketen-Duo Reus und Sancho verhindert BVB-Explosion

Dortmund -

Peter Stöger (52) wirkte gelöst, als er weit nach Schlusspfiff beim Dortmunder Italiener „Da Luca“ einkehrte. „Wenn das heute schief gegangen wäre, hätte die Hütte so richtig gebrannt“, sagte der BVB-Trainer nach dem überzeugenden 4:0 gegen Leverkusen (lesen Sie hier den Spielbericht zur Partie Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen).

Die Geduld der Fans fand nach der Derby-Schmach nämlich ein jähes Ende. Der frustrierte Anhang machte seiner Wut mit Plakaten („Den Stellenwert des Derbys nicht verstanden – Versager!“) Luft.

Dieses Transparent zeigten die Fans auf der Dortmunder Südkurve.

Peter Stöger hat Verständnis für den Fan-Ärger

„Die Plakate haben wir natürlich gelesen. Wir haben auch ein gewisses Maß Verständnis dafür“, sagte Peter Stöger: „Ein Spiel wie auf Schalke kann man nicht so schnell abhaken“, sagte der Coach, über dessen Zukunft es noch immer keine Klarheit gibt. „Wir werden in den nächsten Wochen sagen, wer ab 1. Juli Trainer beim BVB ist“, kündigte Sportdirektor Michael Zorc an.

Marco Reus und Jadon Sancho mit Gala-Auftritt

Eine Gala-Vorstellung des Dortmunder Raketen-Duos Marco Reus und Jadon Sancho verhinderte die endgültige BVB-Explosion.

„Wir haben zwei Gesichter“, sagte Doppeltorschütze Reus nach der spielerischen Wiederauferstehung: „Das begleitet uns durch die gesamte Saison. Heute hat man gesehen, dass die Mannschaft intakt ist. Von der Mentalität und vom Charakter her haben wir eine super Leistung gezeigt.“

„Gelbe Wand“ mit Pfiffen nach Spielende

Doch trotz des dicken Ausrufezeichens im Kampf um die Champions-League-Qualifikation waren die tiefen Risse auch nach Schlusspfiff zu spüren.

Denn die „Gelbe Wand“ hatte so gar keine Lust, ihr Team zu feiern. Das kurze Klatschen der BVB-Profis an der Kante des Strafraums quittierte die „Süd“ mit gellenden Pfiffen.

„Als wir hingegangen sind, hat man uns bedeutet, dass wir wieder gehen können. Da war der Zorn wohl noch da“, berichtete Julian Weigl: „Eine komische Situation.“

Borussia Dortmund mit Neustart im Sommer

Der Fokus der Schwarz-Gelben richtet sich jetzt trotz aller Nebengeräusche auf den Saisonendspurt.

Es gilt, die phasenweise missratene Saison noch versöhnlich mit der Königsklassen-Qualifikation zu beenden, um dann im Sommer den Neustart zu wagen.