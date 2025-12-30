Nach Entlassung: Wagner erhält fette Abfindung vom FC Augsburg

Sandro Wagner (38) und der FC Augsburg gehen seit der Trainerentlassung vor rund vier Wochen getrennte Wege. Nun soll der Ex-Coach eine hohe Abfindung kassieren.

Nach nur 153 Tagen zog der FC Augsburg die Reißleine und das Kapitel Sandro Wagner wurde für beendet erklärt. Den Verantwortlichen erschien der offensive Ansatz des Trainers als zu hohes Risiko, während Wagner selbst Zweifel entwickelte, ob seine Spielidee und die Mannschaft dauerhaft zusammenpassen.

Mehr als drei Millionen Euro Abfindung

Übergangsweise übernahm Manuel Baum (46) das Team. Vier Zähler aus drei Begegnungen reichten aus, um ihm das Vertrauen bis zum Saisonende auszusprechen. Gleichzeitig wurde jedoch deutlich, dass die spielerischen Optionen – insbesondere im Angriff – begrenzt sind. Der FCA plant daher, sich in der Winterpause auf dem Transfermarkt zu verstärken.

Die Trennung von Wagner ist laut „Bild“ vertraglich inzwischen vollzogen: Der ursprünglich bis 2028 datierte Kontrakt wurde demnach aufgelöst. Dem ehemaligen FCA-Coach soll eine Abfindung von mehr als drei Millionen Euro zustehen.