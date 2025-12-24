Nach eineinhalb Jahren: Real gibt 50-Millionen-Juwel wieder ab

Real Madrid hat den brasilianischen Nationalspieler Endrick bis zum Saisonende an Olympique Lyon verliehen. Der spanische Rekordmeister bestätigte am Dienstag die Einigung mit dem französischen Erstligisten.

Für das Leihgeschäft erhält Real eine Million Euro. Der 19 Jahre alte Angreifer soll in Lyon Spielpraxis sammeln, nachdem er in Madrid bislang kaum zum Einsatz gekommen war.

Endrick wechselt auf Leihbasis von Madrid nach Lyon

Endrick war im Sommer 2024 für fast 50 Millionen Euro von Palmeiras São Paulo zu den Königlichen gewechselt und gilt als eines der größten Talente seines Landes. Für die brasilianische Nationalmannschaft bestritt der Offensivspieler bereits 14 Länderspiele und erzielte drei Tore.

In der laufenden Saison kam er bei Real nur sporadisch zum Zug. Die Konkurrenz im Angriff ist mit Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrygo und Co. groß. Deshalb zieht er nach eineinhalb Jahren in Madrid nun schon wieder weiter – zumindest vorerst. (sid/mp)