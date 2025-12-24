mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Endrick und Kylian Mbappé halten zusammen einen Pokal und lächeln

Endrick (.) und Kylian Mbappé spielen vorerst nicht mehr gemeinsam für Real Madrid. Foto: imago images/Shutterstock

Nach eineinhalb Jahren: Real gibt 50-Millionen-Juwel wieder ab

kommentar icon
arrow down

Real Madrid hat den brasilianischen Nationalspieler Endrick bis zum Saisonende an Olympique Lyon verliehen. Der spanische Rekordmeister bestätigte am Dienstag die Einigung mit dem französischen Erstligisten.

Für das Leihgeschäft erhält Real eine Million Euro. Der 19 Jahre alte Angreifer soll in Lyon Spielpraxis sammeln, nachdem er in Madrid bislang kaum zum Einsatz gekommen war.

Endrick wechselt auf Leihbasis von Madrid nach Lyon

Endrick war im Sommer 2024 für fast 50 Millionen Euro von Palmeiras São Paulo zu den Königlichen gewechselt und gilt als eines der größten Talente seines Landes. Für die brasilianische Nationalmannschaft bestritt der Offensivspieler bereits 14 Länderspiele und erzielte drei Tore.

Das könnte Sie auch interessieren: Keeper, Torunarigha, Wechselkandidat: Spezielle Botschaften beim HSV

In der laufenden Saison kam er bei Real nur sporadisch zum Zug. Die Konkurrenz im Angriff ist mit Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrygo und Co. groß. Deshalb zieht er nach eineinhalb Jahren in Madrid nun schon wieder weiter – zumindest vorerst. (sid/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test