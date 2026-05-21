Nach Ebola-Ausbruch: DR Kongo verlegt WM-Trainingslager

Die Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo hat nach dem Ebola-Ausbruch im Land ein geplantes Trainingslager zur Vorbereitung auf die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada abgesagt. Das für drei Tage in der Hauptstadt Kinshasa geplante Camp wurde nach Belgien verlegt.

Dies teilte ein Mannschaftsvertreter der französischen Nachrichtenagentur AFP mit – ohne jedoch zu bestätigen, dass der Ebola-Ausbruch der Grund für diese Entscheidung war.

DR Kongo verlegt Vorbereitung kurzfristig nach Belgien

Der Schritt erfolgt wenige Tage nach der Bekanntgabe eines neuen Ebola-Ausbruchs im Kongo. Dem 17. Ausbruch werden bereits 139 Todesfälle bei rund 600 wahrscheinlichen Krankheitsfällen zugeschrieben. Das US-Außenministerium hatte zuletzt bestätigt, der Nationalmannschaft der DR Kongo die Einreise zur WM (11. Juni bis 19. Juli) trotz der geltenden Ebola-Beschränkungen zu ermöglichen. Nicht-US-Bürgern ist die Einreise eigentlich untersagt, wenn sie sich in den vergangenen 21 Tagen in der Demokratischen Republik Kongo, Uganda oder dem Südsudan aufgehalten haben.

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Die kongolesische Mannschaft plant ihr Quartier bei ihrer historisch zweiten WM-Teilnahme nach 1974 (als Zaire) in Houston aufzuschlagen. Dort wird sie am 17. Juni ihr erstes Spiel in der Gruppe K gegen Portugal bestreiten. Weitere Vorrundenspielorte für das Team sind das mexikanische Guadalajara (Gegner Kolumbien) und Atlanta (Usbekistan). (DPA/SIL)