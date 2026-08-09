Drei Tore zum Auftakt – und plötzlich wird die Zukunftsfrage noch heißer: Mohamed Zoma schießt Nürnberg gegen Dresden im Alleingang zum Sieg. Für einen Wechsel müsste ein Interessent allerdings tief in die Tasche greifen.

Mohamed Zoma zeigte eine große Show beim 3:0-Sieg gegen Dresden. picture alliance / HMB Media | Scott W. Coleman

Mohamed Zoma hat den 1. FC Nürnberg mit einem Dreierpack zum perfekten Zweitliga-Start geschossen – und damit die Diskussionen um seine Zukunft weiter angeheizt. Der 22-Jährige gilt als begehrt, die Nürnberger Schmerzgrenze soll bei mindestens 20 Millionen Euro liegen.

Besser hätte der Saisonstart für Mohamed Zoma kaum laufen können. Der Angreifer erzielte beim 3:0 (2:0) des 1. FC Nürnberg gegen Dynamo Dresden alle drei Treffer und wurde damit zum überragenden Mann des Nachmittags.

Finn-Ole Becker bereitet Zomas erstes Tor vor

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Schon in der neunten Minute brachte Zoma die Franken in Führung. Die Vorarbeit kam von Finn-Ole Becker, der von 2019 bis 2022 für den FC St. Pauli spielte und dort den Sprung zum Profi schaffte. Der frühere Kiezkicker leitete mit seinem Zuspiel Zomas ersten Treffer der neuen Saison ein.

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Kurz vor der Pause legte der Nürnberger Stürmer nach. Nachdem Tim Janisch nur die Latte getroffen hatte, staubte Zoma zum 2:0 ab. Wegen einer möglichen Abseitsstellung musste der Treffer zunächst überprüft werden, wurde anschließend aber gegeben.

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Zoma kostet offenbar mindestens 20 Millionen Euro

In der 75. Minute komplettierte Zoma seinen Dreierpack. Einen Foulelfmeter konnte Dresdens Torwart Tim Schreiber zunächst noch parieren, doch im Nachschuss traf der Angreifer zum 3:0.

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Damit setzte Zoma dort an, wo er in der vergangenen Saison aufgehört hatte. Mit 14 Treffern war er bereits Nürnbergs bester Torschütze gewesen und hatte damit das Interesse anderer Klubs geweckt.

Französische Klubs an Zoma interessiert?

Der 22-Jährige war erst vor einem Jahr vom italienischen Drittligisten UC AlbinoLeffe nach Nürnberg gewechselt. Nun könnte der FCN bei einem Transfer kräftig kassieren. Aufsichtsratschef Peter Meier hatte zuletzt gegenüber „nn.de“ erklärt, dass die Schmerzgrenze für einen kurzfristigen Verkauf bei mindestens 20 Millionen Euro liege.

Nach diesem Auftakt dürfte Zomas Marktwert jedenfalls nicht gesunken sein. Gerüchteweise sollen die französischen Erstliga-Klubs RC Lens und Paris FC zu den Interessenten gehören.

Dresden bekommt Zoma nie in den Griff

Dynamo fand über die gesamte Partie kaum ein Mittel gegen den wendigen Angreifer, der vor allem über Nürnbergs linke Seite immer wieder für Gefahr sorgte. Im Mittelfeld zog Adam Markhiev die Fäden, während die neu formierte Innenverteidigung mit Fynn Otto und Alexios Kalogeropoulos gegen weitgehend harmlose Dresdner nur selten ernsthaft gefordert wurde.

Fünf Minuten vor dem Ende durfte Zoma unter großem Applaus vorzeitig vom Platz.

Für Nürnberg war es nach dem schwachen Saisonstart im Vorjahr mit nur einem Punkt aus fünf Spielen diesmal ein Traumauftakt. Für Zoma könnte der Dreierpack allerdings auch Folgen haben: Je mehr er trifft, desto schwieriger dürfte es für den Club werden, Interessenten abzuwehren. (fa/dpa)