Nach Drei-Tore-Show in der Premier League: DFB-Stars geben launiges Interview

Nick Woltemade und Malick Thiaw hatten hinterher gut lachen. Zusammen machten die beiden deutschen Nationalspieler von Newcastle United drei Tore beim 4:1 (3:0) beim FC Everton in der Premier League – und gaben danach ein launiges Interview bei Sky Sports UK.

„Wir machen immer Witze darüber, dass er keine Kopfbälle kann, und dann macht er heute zwei Kopfbälle rein“, sagte Woltemade über Thiaws zwei Treffer – seine ersten beiden für die Magpies. „Gestern wollte er im Training Kopfbälle trainieren, aber es hat so stark geregnet, dass das nicht ging“, sagte Woltemade – und jetzt sei das vermutlich ja auch „nicht mehr nötig“. Schließlich habe er es ihm ja auch schon einmal „gezeigt“, wie das geht. Woltemade selbst hatte per Lupfer zum zwischenzeitlichen 3:0 kurz vor der Pause getroffen.

Woltemade und Fabian Schär hätten ihn zuletzt ein bisschen aufgezogen, weil er einige Chancen vergeben hatte – und sie verteilten ein paar Tipps. „Ich muss den Ball einfach besser treffen, vielleicht mit etwas mehr Kraft, etwas mehr Technik“, sagte Thiaw. Es hat gut funktioniert. (sid/mp)