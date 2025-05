Wilde Szenen nach Pokalsieg: Stuttgart-Profis sorgen für Abbruch der Pressekonferenz

Plötzlich war die Pressekonferenz vorbei, Sebastian Hoeneß hatte die Feierbiester des VfB Stuttgart nicht kommen sehen. Mit Champagner bewaffnet stürmten die frischgebackenen DFB-Pokalsieger das Podium und spritzten ihren verdutzten Coach pitschnass. Hoeneß, der rund sieben Minuten lang den Cup-Coup des VfB erklärt hatte, schnappte sich den goldenen Pokal und reckte ihn noch einmal den Journalisten entgegen, ehe er in die Berliner Partynacht entschwand.

„Also, Abbruch! Schönen Abend euch, wir sind weg“, gab der Erfolgstrainer der Schwaben den Medienschaffenden nach dem 4:2 (3:0)-Sieg im Finale gegen Drittliga-Meister Arminia Bielefeld als letzte Worte mit auf den Weg. Nach dem Partymarathon in der Hauptstadt geht es am Sonntag in Stuttgart weiter.

Am Sonntag geht die DFB-Pokal-Party in Stuttgart weiter

Dort wird die Mannschaft gegen 13.30 Uhr am Flughafen erwartet. Danach empfängt Oberbürgermeister Frank Nopper die Mannschaft im Rathaus inklusive Eintrag ins goldene Buch.

Gegen 15.30 fahren Hoeneß und Co. mit einem Autokorso durch die Stadt, ehe auf dem Schlossplatz die große Pokalfeier mit bis zu 35.000 Fans steigt.(sid/abl)