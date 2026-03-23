Transfer-Hammer nach Derby-Pleite: Legende Griezmann vor Atlético-Abgang

Vereins-Legende Antoine Griezmann steht Informationen der Nachrichtenagentur AFP zufolge vor einem Sommer-Wechsel von Atlético Madrid in die USA. Der französische Weltmeister von 2018 hat demnach die Freigabe erhalten, während der Länderspielpause nach Florida zu fliegen, um seinen Vertrag beim Orlando City SC zu unterschreiben.

Gerüchte über einen Transfer des 35-Jährigen gab es schon seit Wochen. Griezmann hatte zuletzt erklärt, er wolle die Saison mit Atlético zu Ende spielen. Der elfmalige Meister ist in der Liga Vierter und steht im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona mit Trainer Hansi Flick.

Am Sonntag hatte Griezmann mit Atlético das Liga-Derby bei Real Madrid 2:3 verloren. Auch spanische Medien berichten von einem unmittelbar bevorstehenden Wechsel.

Griezmann vor Wechsel in die MLS zu Orlando City

Ein gewohnt defensiv und destruktiv eingestelltes Atlético ging durch den Treffer des früheren Leipzigers Ademola Lookman (33.) schmeichelhaft in Führung, Rekordmeister Real mit Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung hatte bis zum Seitenwechsel praktisch auf ein Tor gespielt.

Hatten gut lachen im Stadtderby: Antonio Rüdiger und Jude Bellingham IMAGO/ABACAPRESS Hatten gut lachen im Stadtderby: Antonio Rüdiger und Jude Bellingham

Die Treffer der Blancos fielen dann nach der Pause: Vinicius Junior per Foulelfmeter (52.) und Federico Valverde, der einen kapitalen Abwehrfehler ausnutzte (55.), drehten Spiel vor 77.964 Zuschauern im Bernabéu.

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Die Partie nahm aber nun erst richtig Fahrt auf. Der eingewechselte Nahuel Molina (66.) glich mit einem 25-Meter-Schuss in den Winkel aus, ehe erneut Vinicius Junior (72.) die Königlichen wieder in Führung brachte. Kurz darauf wurde der Uruguayer Valverde wegen eines harten Fouls mit Rot vom Platz gestellt (77.), Real brachte den Sieg über die Zeit. Der Champions-League-Viertelfinalgegner von Bayern München hat bei neun ausstehenden Spieltagen in La Liga weiter vier Punkte Rückstand auf den FC Barcelona. (dpa/dj)